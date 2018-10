Anzeige

Bad Cannstatt - Ein Mann hat am Samstagabend gegen 17.30 Uhr am Bahnhof Bad Cannstatt einen 59-jährigen Bahn-Mitarbeiter ins Gesicht geschlagen und dessen 22 Jahre alten Kollegen in den Unterarm gebissen. Der 22-Jährige hielt sich auf den Gleisen auf und wurde von den beiden Männern aufgefordert, den Gefahrenbereich zu verlassen. Hierdurch entwickelte sich offenbar zunächst eine verbale Streitigkeit , welche anschließend in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Durch den Schlag fiel der 59-jährige Mann zu Boden und musste anschließend mit Verdacht auf eine Gehirnerschütterung in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Alarmierte Beamte der Bundespolizei nahmen den im Ostalbkreis wohnenden Tatverdächtigen anschließend vorläufig fest. Neben einer Anzeige wegen des unbefugten Aufenthalts im Gleisbereich muss er nun mit weiteren Strafverfahren wegen Körperverletzung rechnen.