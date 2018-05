Anzeige

Bad Cannstatt (pol) Auf einem Parkplatz an der Kegelenstraße haben am Donnerstag (10.05.2018) zwei Fahrzeuge gebrannt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Der Renault Megane sowie ein Skoda Fabia brannten gegen 23.35 Uhr. Durch die Hitzeeinwirkung wurde auch noch ein BMW beschädigt. Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten das Feuer. Die Spezialisten des Branddezernats ermitteln wegen Brandstiftung. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0711/89905778 entgegen.

Immer wieder kam es in den vergangen Jahren in Stuttgart und Umgebung zu einer Serie von Brandstiftungen an Fahrzeugen. Beispielsweise wurden im Februar zwei Luxusfahrzeuge in Ludwigsburg angezündet, wodurch ein Sachschaden von 500.000 Euro entstand.