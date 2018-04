Anzeige

Wangen (red) - Unbekannte Täter haben am Dienstagmorgen an der Donzdorfer Straße und an der Wasenstraße zwei BMW aufgebrochen. Die Täter hebelten zwischen 6 und 8.20 Uhr die Seitenscheiben der Fahrzeuge auf, bauten offenbar professionell die Lenkräder aus und flüchteten mit ihrer Beute. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0711/89905778 zu wenden.