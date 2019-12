Bad Cannstatt Ein unbekannter Autofahrer soll sich am Montagnachmittag vor drei Mädchen entblößt haben. Zunächst hat der Mann nach Polizeiangaben gegen 16.15 Uhr neben einer Neunjährigen in der Lorcher Straße angehalten und dabei offenbar onaniert. Gegen 16.30 Uhr bemerkten zwei Achtjährige in der Beuthener Straße ebenfalls einen Autofahrer, der mutmaßlich an seinem Geschlechtsteil herumspielte. Aufgrund der Tatumstände sowie der Personenbeschreibung der Kinder, geht die Polizei derzeit davon aus, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit bei den beiden Übergriffen um denselben Täter handelt. Die Kinder beschreiben den Mann wie folgt: circa 60 Jahre alt, Glatze mit schwarzen, kurzen Haaren an den Seiten, dunkler Teint mit Stoppelbart. Bei dem Auto handelte es sich mutmaßlich um eine weiße Stufenhecklimousine der Marke Mercedes, an dem sich offenbar ein Taxi-Schild befand. red

Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 89905778 in Verbindung zu setzen.