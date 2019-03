Stuttgart-Ost (red) - Schwere Verletzungen hat sich am Donnerstag gegen 11.20 Uhr ein 21 Jahre alter Autofahrer zugezogen, nachdem er sich mit seinem Fahrzeug auf der Uferstraße überschlagen hatte. Der 21-Jährige befuhr mit seinem Auto den mittleren Fahrstreifen in Richtung Esslingen. Auf Höhe der Poststraße beschleunigte er seinen Wagen, um den Fahrstreifen zu wechseln. Dabei kollidierte er mit dem Fahrzeug eines 67-Jährigen. In der Folge verlor der junge Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, prallte nach links gegen einen Ampelmasten und gegen die dortige Leitplanke und überschlug sich. Das Fahrzeug kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Der 21-Jährige konnte sich noch selbst aus dem Auto befreien, musste jedoch von Rettungskräften schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme kam es in beide Fahrtrichtungen zu Verkehrsbehinderungen. Es entstand ein Gesamtsachaschaden von rund 140 000 Euro.

Zeugenhinweise zum genauen Unfallhergang nehmen die Beamtinnen und Beamten der Verkehrspolizei unter der Rufnummer 89904100 entgegen.