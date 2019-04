Mühlhausen (red) - Ein 35 Jahre alter BMW-Fahrer ist am frühen Freitagmorgen im Seeblickweg mit einer Stadtbahn der Linie U2 zusammengestoßen. Der Autofahrer fuhr gegen 4.40 Uhr aus Richtung Fellbach kommend den Seeblickweg entlang. Im Kreisverkehr wollte er nach rechts in die Kormoranstraße abbiegen, missachtete dabei offenbar das Rotlicht einer Ampel und stieß mit der Bahn zusammen, die aus Richtung Neugereut heranfuhr. Durch den Aufprall entstand am Auto und am Schienenfahrzeug ein Schaden von mehreren tausend Euro. Der BMW-Fahrer kam mit dem Schrecken davon, auch die Passagiere in der Stadtbahn blieben unverletzt.