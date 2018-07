Anzeige

Wangen (red) - Ein Autotransporter hat gestern gegen 16.20 Uhr in der Hedelfinger Straße einen Unfall mit einer Stadtbahn verursacht. Der Fahrer des langen Autotransporters befuhr die Hedelfinger Straße in Richtung Wangen. Auf Höhe der Heinrich-Hertz-Straße wollte er nach rechts ins Industriegebiet Kesselstraße abbiegen. Da der Kurvenradius zu eng war, musste er rangieren. Beim Rangiervorgang ragte ein Teil seines Anhängers in das Gleisbett der Stadtbahn. Der Anhänger kollidierte mit der in Richtung Heslach fahrenden Stadtbahn der Linie U 9. Der Stadtbahnzug wurde seitlich auf einer erheblichen Länge beschädigt. Nach Polizeiangaben wurden sechs Fahrgäste leicht verletzt und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Schäden an Stadtbahn und Autotransporter betragen mehrere Hunderttausend Euro. Der Stadtbahnverkehr war zwischen Wangen und Hedelfingen gesperrt. Wegen des Einsatzes der Rettungsdienste mussten auch beide Straßenseiten der Hedelfinger Straße gesperrt werden. Die Polizei leitete um. Der Stadtbahn- und Straßenverkehr konnte gegen 19 Uhr wieder freigegeben werden.