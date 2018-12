Anzeige

Stuttgart (pol) Beim Brand eines Pkw ist am Freitag gegen 23.20 Uhr im Heslacher Tunnel ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Nach den bisherigen Feststellungen dürfte als Brandursache an dem Pkw Peugeot, dessen 34-jähriger Fahrer in Richtung Vaihingen unterwegs war, ein technischer Defekt in Betracht kommen. Für die Dauer der Lösch- und Bergungsarbeiten musste der Tunnel bis um 02.15 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Eine örtliche Umleitung wurde eingerichtet, zu größeren Staubildungen kam es nicht.