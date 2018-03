Anzeige

Stuttgart (pol) - Eine 18 Jahre alte Golf-Fahrerin hat heute Morgen in der Planckstraße die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren und hat sich dabei überschlagen. Die 18-Jährige erlitt leichte Verletzungen und kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Die junge Frau befuhr gegen 06.50 Uhr die Planckstraße abwärts, kam auf Höhe der Sandbergstraße nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen geparkten Audi A3. Durch den Aufprall wurde der Golf abgewiesen, überschlug sich und blieb in der Fahrbahnmitte auf dem Dach liegen. An dem Auto entstand ein Schaden von rund 20.000 Euro.