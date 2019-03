Wangen (red) - Am Montag gegen 7 Uhr brannte auf der B10 auf Höhe der Otto-Konz-Brücken in Fahrtrichtung Esslingen ein Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen vollständig aus. Der 34 Jahre alte Fahrer und sein Beifahrer konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Aufgrund der Löscharbeiten durch die Feuerwehr war ein Fahrstreifen bis etwa 8.30 Uhr gesperrt. Es kam zu erheblichen Rückstauungen. Am ausgebrannten Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 7000 Euro.