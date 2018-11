An dieser Stelle des Parkplatzes ging der Audi in Flammen auf. Das Fahrzeug wird von der Kriminalpolizei nun unter die Lupe genommen.

Steinhaldenfeld (red) – Ein Audi A6 ist in der Nacht zum Samstag auf einem Parkplatz des Hauptfriedhofs Steinhaldenfeld aus bislang nicht bekannter Ursache komplett ausgebrannt. Anwohner waren gegen 3.15 Uhr auf den brennenden Wagen aufmerksam geworden und verständigten Polizei und Feuerwehr, bei deren Eintreffen das Auto bereits in Vollbrand stand. Außerdem hatte das Feuer auf einen in der Nähe geparkten Kleinlaster übergegriffen. Beide Fahrzeugbrände konnten von der Feuerwehr rasch gelöscht werden. Nach ersten Schätzungen entstand am Audi ein Totalschaden, der sich auf circa 40 000 Euro beläuft und am Laster ein Schaden von circa 10 000 Euro. Zur Ermittlung der Brandursache wurden die Spezialisten des Branddezernats eingeschaltet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer 8990-5778 in Verbindung zu setzen.