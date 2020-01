Münster Unbekannte Täter haben am Donnerstag ein Auto in der Schussengasse aufgebrochen. Die Unbekannten warfen zwischen 12.30 Uhr und 15.50 Uhr das Beifahrerfenster des VW Golf ein und stahlen zwei Geldbörsen aus dem Fußraum. Zeugen fanden die Geldbörsen später am Neckardamm auf, das Bargeld in Höhe von mehr als 60 Euro fehlte allerdings. Zeugen, die sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße unter der Telefonnummer 89903600 zu melden.