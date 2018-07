Anzeige

Stuttgart (ots)Zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 43-jährigen Reisenden und drei Männern im Alter von 21 bis 23 Jahren ist es am frühen Samstagmorgen (07.07.2018) in einer S-Bahn der Linie S1 gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge stiegen alle Beteiligten gegen 04:00 Uhr in die Bahn in Richtung Herrenberg ein, als es zunächst zu verbalen Streitigkeiten kam. In der Folge sollen die drei mutmaßlichen Täter zusammen mit einem bislang unbekannten Mann unvermittelt auf den 43-Jährigen eingeschlagen haben, bevor die Gruppierung beim Halt in Stuttgart-Neckarpark zunächst unerkannt aus der S-Bahn flüchtete. Alarmierte Beamte der Landespolizei nahmen den 21-jährigen türkischen Staatsangehörigen, den 22-jährigen ghanaischen Staatsangehörigen sowie den 23-jährigen kongolesischen Staatsangehörigen im Rahmen einer Fahndung vorläufig fest. In der Folge beleidigte der 21-Jährige die Beamten. Der Reisende erlitt durch den Vorfall Verletzungen im Gesicht, weshalb ihn ein hinzugerufener Rettungswagen anschließend in ein Krankenhaus brachte. Die Bundespolizei in Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer +49711870350 entgegen. Die drei alkoholisierten mutmaßlichen Täter müssen nun mit einem Strafverfahren wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechnen.