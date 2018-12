Anzeige

Stuttgart (pol)Ein Schaden von etwa 15.000 Euro ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Sonntag kurz nach 13 Uhr zwischen den Anschlussstellen Stuttgart-Möhringen und -Degerloch ereignete. Auf dem rechten Fahrstreifen hatte sich laut der Polizei ein Stau gebildet, den eine 37 Jahre alte Mercedes-Fahrerin wohl zu spät erkannte. Die Frau versuchte zwar noch zu bremsen, geriet aber mutmaßlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf der nassen Fahrbahn ins Rutschen und stieß gegen einen vor ihr zum Stehen gekommenen 27 Jahre alten Skoda-Fahrer. Dessen Fahrzeug wurde durch die Wucht des Aufpralls auf den Honda eines 52-Jährigen geschoben. Von hinten nahte im weiteren Verlauf ein 18 Jahre alter VW-Fahrer heran, der ebenfalls wohl nicht mehr rechtzeitig abbremsen konnte und schlussendlich in das Heck des Mercedes krachte. Die 37-jährige Fahrerin wurde vermutlich leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gefahren.