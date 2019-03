Stuttgart (pol) Am Freitag gegen 14.20 Uhr befuhr die Fahrerin eines Mercedes die A8 in Richtung Karlsruhe. Zwischen der Autobahnausfahrt Möhringen und dem Autobahnkreuz Stuttgart hatte sich ein Stau gebildet, weshalb die 33-Jährige ihr Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen musste. Der dahinter fahrende 26-jährige VW-Fahrer hatte seine Geschwindigkeit nicht an das hohe Verkehrsaufkommen angepasst und konnte sein Fahrzeug deshalb nicht mehr rechtzeitig abbremsen um das Auffahren auf den Mercedes zu verhindern. Durch den Zusammenstoß wurde die Mercedes-Fahrerin leicht verletzt und musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro, das Verursacherfahrzeug musste durch einen Abschleppdienst von der Autobahn entfernt werden.