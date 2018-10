Anzeige

Bad Cannstatt (red) - Das erleben die Beamten des Polizeipräsidiums Stuttgart auch nicht jeden Tag: Als sie am Freitagmorgen in Bad Cannstatt einen Mann kontrollierten, ergriff dieser auf ungewöhnliche Weise die Flucht: Er sprang auf Höhe des ehemaligen Elefantenstegs in den Neckar.

Der Mann befand sich zuvor als Mitfahrer in einem mit insgesamt sieben Personen besetzten Opel-Sprinter. Dieser sollte an der Neckarstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Da der Unbekannte keinerlei Ausweispapier mitführte, durchsuchten ihn die Beamten und fanden dabei wenige Gramm mutmaßliches Kokain in seiner Hosentasche. Der Mann, dessen Alter nicht bekannt ist, entriss sich der Kontrolle und flüchtete Richtung Ufer. Polizeibeamte nahmen die Verfolgung auf und sahen, wie er in den Fluss sprang.

Die Einsatzkräfte folgten dem Flüchtenden nichts ins Wasser, weit kam er dennoch nicht. Zufälligerweise waren Mitarbeiter des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Stuttgart mit einem Boot auf dem Neckar unterwegs. Sie beobachteten die Geschehnisse und zogen den Mann, der versucht hatte zum anderen Ufer zu schwimmen, aus dem Wasser und übergaben ihn den Beamten.

Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus, blieb augenscheinlich jedoch unverletzt. Die Identität des Mannes ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen hierzu dauern noch an.