Hedelfingen Ein 30 Jahre alter Arbeiter hat sich am Donnerstag an einem Betrieb an der Straße Am Ostkai schwere Verletzungen zugezogen. Der 30-Jährige war mit Rückbauarbeiten unter dem Dach einer Halle beschäftigt, als er aus etwa fünf Metern Höhe in die Tiefe stürzte. Rettungskräfte brachten den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern