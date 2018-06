Anzeige

Stuttgart-Ost (red) - Die Polizei sucht Personen, die am Mittwochabend im Bereich der Ostendstraße oder der Bolzstraße von einem 18 Jahre alten BMW-Fahrer geschädigt oder gefährdet worden sind. Der 18-Jährige war mit dem schwarzen BMW der 5er-Reihe gegen 18.30 Uhr offenbar mehrfach mit hoher Geschwindigkeit und durchdrehenden Reifen die Ostendstraße auf und ab gefahren. Mehrere Zeugen verständigten die Polizei, die Beamten fanden das Fahrzeug s in der Ostendstraße geparkt. Gegen 23 Uhr meldeten Zeugen in der Bolzstraße einen schwarzen BMW mit auffälliger Fahrweise. Polizisten stellten das Auto gegen 23.45 Uhr in der Kronenstraße. Auch in der Innenstadt hatte der 18-Jährige offenbar mehrfach heftig beschleunigt, war augenscheinlich zu schnell und mit durchdrehenden Reifen gefahren. Die Polizei bittet Geschädigte und Zeugen um Hinweise unter Telefon 89905778 oder unter der Telefonnummer 89904100.