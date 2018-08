Anzeige

Stuttgart (red) - Ein 32-jähriger Mann belästigte offenbar am Mittwoch, 18. Mai, gegen 0.10 Uhr eine 40-jährige Frau in der S-Bahnlinie 3 am Haltepunkt Schwabstraße. Der Mann soll die Frau zunächst mit sexuell anrüchigen Worten angesprochen und ihr anschließend über den Oberschenkel gestreichelt haben. Mitarbeiter der DB-Sicherheit wurden auf den Vorfall aufmerksam und informierten die Bundespolizei. Aufgrund der guten Täterbeschreibung der Frau gelang es den Beamten, den Täter kurze Zeit später am S-Bahnhaltepunkt Universität vorläufig festzunehmen. Die Bundespolizei ermittelt nun wegen des Verdachts einer Beleidigung auf sexueller Grundlage. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann auf freien Fuß gesetzt.