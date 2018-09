Anzeige

Stuttgart (pol) Beim unachtsamen Überqueren der Stadtbahngleise ist am späten Donnerstagabend (06.09.2018) eine 18 Jahre alte Frau im Bereich der Haltestelle Weinsteige von einer Stadtbahn erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Die junge Frau überquerte zusammen mit einem Begleiter gegen 23.50 Uhr die Stadtbahngleise außerhalb eines Übergangs, offenbar ohne auf die heranfahrende Stadtbahn der Linie U 6, die in Richtung Degerloch unterwegs war, zu achten. Die 18-Jährige wurde von der Stadtbahn erfasst und zwischen Bahn und Bahnsteigkante eingeklemmt. Rettungskräfte, darunter ein Notarzt, brachten die Frau in ein Krankenhaus. Ein Sachverständiger soll nun den genauen Unfallhergang klären. Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei unter der Rufnummer +4971189904100 zu melden.