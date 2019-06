Bad Cannstatt (red)Polizeibeamte haben am Montagabend einen 17 Jahre alten Jugendlichen festgenommen, der einen 17-jährigen Passanten auf der Rosensteinbrücke überfallen hat und in einen Kindergarten an der Memeler Straße eingebrochen ist. Der Täter begegnete zusammen mit einem Begleiter gegen 19.30 Uhr auf der Rosensteinbrücke seinem Opfer. Nach einem kurzen Gespräch forderte der Täter den 17-Jährigen auf, ihm seinen Ring auszuhändigen. Nachdem das Opfer dies verweigerte, schlug der Täter auf ihn ein, zog ihm den Ring vom Finger und flüchtete zusammen mit seinem Begleiter.

An der Memeler Straße beobachtete ein Zeuge kurze Zeit später, gegen 21 Uhr, wie der Jugendliche in einen Kindergarten einbrach und verständigte die Polizei. Nachdem der 17-Jährige vom Zeugen offenbar gestört wurde, ergriff er die Flucht und war nicht mehr vor Ort, als die Beamten eintrafen. Die weiteren Ermittlungen führten jedoch auf die Spur des Täters, der gegen 23 Uhr bei sich Zuhause festgenommen wurde. Die Ermittlungen, insbesondere zu Komplizen und ob der 17-Jährige für weitere Straftaten in Betracht kommt, dauern an. Es besteht der Verdacht, dass der Beschuldigte bereits am 1. Juni einen bewaffneten Raubüberfall in Bad Cannstatt begangen haben könnte.