Der Biathlet Arnd Peiffer fährt in Sotschi in Führung liegend über die rosarote Skimütze (Pfeil) von Evi Sachenbacher-Stehle.Fotos: dpa/Fotomontage (2): Repro

Der Biathlet Arnd Peiffer fährt in Sotschi in Führung liegend über die rosarote Skimütze (Pfeil) von Evi Sachenbacher-Stehle.Fotos: dpa/Fotomontage (2): Repro

Anzeige

Von Andreas Müller





Sotschi - Nur noch sechs Tage sind es, bis am 7. Februar in Sotschi die Olympischen Winterspiele feierlich eröffnet werden. Gut zwei Wochen lang wird um Edelmetall gekämpft. Wir wagen einen nicht ganz ernst gemeinten Ausblick, was passieren wird - oder auch nicht.

7. Februar: Eröffnungsfeier. Ansonsten keine besonderen Vorkommnisse in Sotschi.

8. Februar: Die deutschen Biathlon-Männer haben sich im Zeitplan geirrt. Statt im Einzelrennen im Sprint über zehn Kilometer an den Start zu gehen, machen sie sich als Staffel auf den Weg. Zuerst wird der Irrtum nicht bemerkt, erst als Arnd Peiffer nach drei Fehlschüssen zu den Nachladepatronen greift, legt der Trainer des kongolesischen Verbandes Protest ein. Evi Sachenbacher-Stehle ist das alles egal. Sie hat ihre rosarote Skimütze verloren. Der russische Staatschef Wladimir Putin schickt 1500 Soldaten los, um das Wollstück zu suchen.

9. Februar: Der kurz vor den Olympischen Spielen in das Lager des kongolesischen Verbandes gewechselte Deutsche Stephan Keppler gewinnt den Abfahrtslauf der Männer. Vom Preisgeld und den sofort strömenden Sponsoren-Einnahmen baut er sich auf der Schwäbischen Alb in Upflamör (bei Zwiefalten) eine eigene Skistation. Putin bekommt eine Dauerkarte geschenkt. 1500 Soldaten suchen noch immer eine rosarote Skimütze.

10. Februar: Im Biathlon haben die deutschen Männer dazugelernt. Im Einzelrennen in der Verfolgung über 12,5 Kilometer gehen sie tatsächlich einzeln an den Start. In der Schlussrunde baut der in Führung liegende Arnd Peiffer einen kapitalen Sturz. Ursache: in der Spur lag eine rosarote Skimütze. Daraufhin stellen 1500 Soldaten die Suche ein.

11. Februar: Im Rodeln wird wie erwartet Natalie Geisenberger Olympiasiegerin. Allerdings wird nach dem Rennen bekannt, dass in Wirklichkeit der als Frau verkleidete Georg Hackl auf dem Schlitten saß. Evi Sachenbacher-Stehle ist das egal. Sie freut sich, dass sie wieder ihre rosarote Skimütze hat.

12. Februar: In der Nordischen Kombination bricht Eric Frenzel zuerst den Schanzenrekord, geht mit drei Minuten Vorsprung in das Langlaufrennen und wird mit 15 Minuten Vorsprung Olympiasieger. Der kongolesische Verband stellt einen Antrag auf Ausschluss von Frenzel für den Rest der Olympischen Spiele. Frenzel investiert daraufhin die Prämie und sofort strömende Sponsorengelder in den Skilift von Stephan Keppler.

13. Februar: Im Staffelwettbewerb der Rodler fährt Georg Hackl zuerst das Männer- und wenig später auch das Frauenrennen. Den Doppelsitzer lässt er aus und gewinnt trotzdem. Natalie Geisenberger erleidet einen Nervenzusammenbruch und wechselt in das Lager der Bobfahrerinnen. Evi Sachenbacher-Stehle geht shoppen und kauft sich vorsichtshalber eine zweite rosarote Skimütze.

14. Februar: Stephan Keppler fährt sich in einen Rausch und gewinnt überraschend auch die Kombination, bestehend aus Abfahrt und Slalom. 1500 Soldaten erhalten eine Dauerkarte für den Skilift in Upflamör (bei Zwiefalten).

15. Februar: Das Einzelspringen von der Großschanze gewinnt der kurz vor den Olympischen Spielen zum kongolesischen Verband gewechselte Deutsche Martin Schmitt. Evi Sachenbacher-Stehle schenkt ihm dafür eine rosarote Skimütze, von Stephan Keppler erhält er eine Dauerkarte.

16. Februar: In der Langlauf-Staffel über 4 x 5 Kilometer werden die deutschen Männer Olympiasieger. Wie sich später herausstellt nur deshalb, weil sich Evi Sachenbacher-Stehle als Mann verkleidet hatte und den Zielsprint gewinnt. Daraufhin kauft sich Georg Hackl eine rosarote Skimütze.

17. Februar: Den Massenstart der Biathlon-Frauen gewinnt Evi Sachenbacher-Stehle. Allerdings war es ein Staffelrennen. Das wird aber erst bemerkt, als der kongolesische Verband Protest einlegt.

18. Februar: Maria Höfl-Riesch wird Olympiasiegerin im Riesenslalom. Vom Ehemann erhält sie dafür eine lila Kuh in Adidas-Sportkleidung. Evi Sachenbacher-Stehle will auch eine rosarote Skimütze von Adidas.

19. Februar: Die Eisschnellläuferin Claudia Pechstein gewinnt das Rennen über 5000 Meter und wird vom Deutschen Roten Kreuz (Abteilung Blutspende) sofort als Botschafterin angeworben. Enttäuscht ist sie allerdings, dass sie von Stephan Keppler keine Dauerkarte für den Skilift in Upflamör (bei Zwiefalten) erhält.

20. Februar: Aljona Savchenko, die sich kurz vor den Olympischen Spielen von ihrem Partner Robin Szolkowy (Wechsel zum kongolesischen Verband) getrennt hat, gewinnt das Eiskunstlaufen der Frauen. Sie kann nicht Ski fahren, weshalb sich das mit der Dauerkarte erledigt.

21. Februar: Keine besonderen Vorkommnisse in Sotschi.

22. Februar: Stephan Keppler gewinnt überraschend das Slalomrennen. Der Mitfavorit Felix Neureuther vergibt kurz vor dem Ziel alle Chancen auf den Olympiasieg, weil ihm seine rosarote Skimütze über die Augen rutscht. Evi Sachenbacher-Stehle kauft daraufhin 1500 rosarote Skimützen für 1500 russische Soldaten.

23. Februar: Kurz vor der Abschlussfeier meldet sich Edward Snowden zu Wort und enthüllt, dass die NSA die Namen aller Teilnehmer manipuliert hat. Georg Hackl ist in Wirklichkeit Evi Sachenbacher-Stehle, Arnd Peiffer ein Snowboarder und Natalie Geisenberger ist als Stephan Keppler gestartet. In einer Eilentscheidung beschließt das Internationale Olympische Komitee unter dem Vorsitz von Thomas Bach, der neuerdings eine rosarote Skimütze trägt, die Olympischen Winterspiele wiederholen zu lassen - im Kongo.