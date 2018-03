Anzeige

Krasnaja Poljana (dpa) - Andrea Henkel ist ausgerechnet für die Olympia-Premiere der Mixed-Staffel von den Biathlon-Trainern ausgemustert worden. Die achtmalige Weltmeisterin, die in Sotschi von einer Erkältung geplagt wird, wurde für das Rennen heute (15.30 Uhr) nicht aufgestellt. Nach der mageren Medaillen-Ausbeute mit nur einer Silbermedaille durch Erik Lesser sollen Evi Sachenbacher-Stehle, die dreimalige Junioren-Weltmeisterin Laura Dahlmeier, Daniel Böhm und Simon Schempp im gemischten Quartett für den Start in ein erfolgreiches Finale sorgen.

„Wer uns kennt, der weiß, dass wir uns mehr vornehmen. Deshalb gehen wir die letzten Rennen noch einmal mit voller Konzentration an“, sagte Chef-Bundestrainer Uwe Müssiggang. „Wenn alles passt, hoffen wir, dass wir um die Medaillen mitkämpfen können.“ Sowohl die Frauen als auch die Männer haben die Staffel-Weltcups bereits gewonnen.

Die bislang mäßige Bilanz in Krasnaja Polanja besserte auch das Männer-Trio im Massenstartrennen nicht weiter auf. Simon Schempp (Platz 13/3 Strafrunden), Arnd Peiffer (18/4) und Lesser (26/4) leisteten sich zusammen zehn Strafrunden. „Heute war der Schießstand der Faktor, der uns limitiert hat“, sagte Kirchner nach der letzten Einzelentscheidung. „Wenn die schnellen Läufer Null schießen, darf man sich auch keine Fehler leisten.“

In einem dramatischen Finale holte sich der Norweger Emil Hegle Svendsen sein ersehntes Sotschi-Gold vor Doppel-Olympiasieger Martin Fourcade. Beinahe wäre der 28-Jährige noch zum tragischen Helden geworden. Kurz vor dem Ziel ballte Svendsen zu früh die Siegerfaust, der Franzose flog noch heran. Das Zielfoto musste entscheiden - zugunsten von Svendsen.

Hoffnungen ruhen auf den Staffeln

„Bei der letzten Kurve hatte ich zehn Meter Vorsprung und wusste, dass ich Gold gewinne“, sagte Svendsen nach dem insgesamt dritten Olympiasieg seiner Karriere. „Überrascht war ich, als ich auf dem Zielfoto gesehen habe, dass es so knapp war.“ Fourcade gab sich als fairer Verlierer: „Emil ist schneller gewesen und Silber ist ja auch ganz schön. Zweimal Gold habe ich ja schon.“ Ondrej Moravec aus Tschechien holte nach Silber in der Verfolgung diesmal Bronze.

Jubeln wollen die deutschen Skijäger endlich wieder in den Staffeln. „Wir sind hochkonzentriert und werden alles in die Waagschale werfen, um möglichst noch eine Plakette mitzunehmen“, kündigte Männer-Trainer Kirchner an. Erst nach einer Diskussionen im Trainerrat wurde entschieden, auf Doppel-Olympiasiegerin Henkel zu verzichten. „Hintergrund unserer Überlegung war, dass wir die Andrea noch für die Frauenstaffel brauchen, und wir hoffen, dass sie mit frischen Kräften und erholt laufen kann“, sagte Müssiggang.