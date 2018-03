Silke Spiegelburg ist in Tränen aufgelöst - wieder einmal landet sie nur auf dem vierten Platz.dpa

London - Silke Spiegelburg hat die erste Medaille für die deutschen Stabhochspringerinnen in der Olympia-Geschichte verpasst - und Stones-Altrocker Mick Jagger war beim Krimi live dabei. Die 26-Jährige aus Leverkusen beendete den Wettkampf wie bei der EM in Helsinki als Vierte und schluchzte verzweifelt. Gold holte die Amerikanerin Jennifer Suhr vom Himmel über London: Mit 4,75 Metern gewann sie vor der höhengleichen Kubanerin Yarisley Silva und Russlands Weltrekordlerin Jelena Issinbajewa (4,70).Ob Mick Jagger am vierten Tag der Leichtathletik-Wettbewerbe genug Satisfaction bekam, war dem 69-jährigen Stadion-Stargast nicht anzusehen. Für das deutsche Trio gab es jedenfalls nichts zu lachen: Spiegelburg klagte nach ihrem letzten Fehlversuch über 4,75 Meter und dem Aus im Medaillenkampf lauthals: „Vierte - immer. Das kann doch nicht wahr sein.“ Weinend saß die deutsche Rekordhalterin auf der Matte und konnte ihre Enttäuschung nicht verbergen. Spiegelburg bewältigte nur 4,65 Meter, die WM- und EM-Zweite Martina Strutz wurde mit 4,55 Metern Fünfte. Lisa Ryzih belegte mit 4,45 Metern den geteilten sechsten Rang.

Kugelstoßerin Christina Schwanitz stand nach dem Aus von Europameisterin Nadine Kleinert als einzige Deutsche im Finale: Mehr als Platz elf war nach zwei gültigen Versuchen und 18,47 Meter nicht drin. Für Gold musste die Weißrussin Nadeschda Ostaptschuk die Kugel fast drei Meter weiter (21,36) wuchten.

Felix Sanchez aus der Dominikanischen Republik feierte seinen zweiten Olympiasieg über 400 Meter Hürden: Acht Jahre nach seinem Triumph in Athen gewann der 34 Jahre alte Routinier das Finale in 47,63 Sekunden vor dem Amerikaner Michael Tinsley (47,91).

Auf der Stadionrunde ohne Hürden triumphierte Top-Favorit Kirani James: Der erst 19 Jahre alte Weltmeister von der Karibik-Insel Grenada blieb in 43,94 als einziger der acht Finalisten unter 44 Sekunden. Historische Randnotiz: Erstmals seit 1896 stand kein Viertelmeiler aus den USA im Olympia-Finale.

Kurzen Prozess machte am Vormittag der zweimalige Diskus-Weltmeister Robert Harting. Der Goldmedaillenfavorit aus Berlin setzte bereits im ersten Wurf der Qualifikation mit 66,22 Metern ein Zeichen und zog locker ins heutige Finale ein. Für Kleinert endete der 50. Einsatz in der Nationalmannschaft und ihre vierte und letzte Olympia-Teilnahme ganz bitter: Die 36 Jahre alte Magdeburgerin kam nur auf 18,36 Meter. Das Aus.

Weiter als Harting warf mit 66,39 Metern nur Peking-Olympiasieger Gerd Kanter aus Estland. „Es sah vielleicht locker und leicht aus, aber da war viel Nervosität dabei. Der Druck von außen ist neu, es ist erdrückend, aber auch ein positives Gefühl“, sagte Harting. Gelingt ihm der große Wurf, wäre es sein 29. Sieg in Serie. 800-Meter-Läufer Sören Ludolph (Braunschweig) scheiterte in der Vorrunde, die anderen deutschen Athleten auf der Bahn hielten sich hingegen schadlos: Hallen-Europameisterin Carolin Nytra aus Mannheim und die Leipzigerin Cindy Roleder zogen ins Halbfinale über 100 Meter Hürden ein.