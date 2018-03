Anzeige

Krasnaja Poljana - Bei ihren ersten Olympischen Winterspielen gewann Maria Höfl-Riesch 2010 zwei Goldmedaillen. In der Super-Kombination, der Abfahrt und dem Slalom gehört die potenzielle deutsche Fahnenträgerin aus Garmisch-Partenkirchen in Sotschi zu den heißen Favoriten. „Die bisherigen Weltcup-Ergebnisse zeigen, dass ich in den drei Disziplinen um eine Medaille mitfahren könnte“, sagt Höfl Riesch im Gespräch mit Maximilian Haupt und Christian Kunz.

Mit welchen Gefühlen geht man in die zweiten Olympischen Spiele, nachdem die ersten mit zweimal Gold so erfolgreich waren?

Höfl-Riesch: Mit einer gewissen Anspannung und Aufgeregtheit. Aber auch, weil es eben letztes Mal so erfolgreich für mich lief, gelassener und mit ein bisschen weniger Druck.

Gibt es trotzdem noch ein Kribbeln?

Höfl-Riesch: Egal was vorher passiert ist: Olympische Spiele sind was Besonderes. Noch dazu, weil ich erleben durfte, was es bedeutet, Doppel-Olympiasiegerin zu werden. Das Bewusstsein, man bekommt jetzt wieder die Chance, etwas so Außergewöhnliches zu schaffen, das bringt schon Kribbeln mit rein.

Welche Erinnerung haben Sie an die Siegerehrungen 2010?

Höfl-Riesch: Es ist schwer, das richtig im Kopf zu behalten, mit den Gefühlen und allem. Natürlich weiß ich noch ungefähr, wie es war, aber in der Erinnerung läuft das ab wie ein Film. Wenn man abends auf der Medal Plaza oben steht, der eigene Kopf überdimensional groß auf der Leinwand zu sehen ist und die deutsche Hymne gespielt wird, das sind wahnsinnige Emotionen, die man so gar nicht mehr nachfühlen kann. Das erlebt man so richtig nur in diesem Moment.

Sie haben immer wieder gesagt: Mit einem Olympiasieg abtreten, das wäre das Größte. Wie denken Sie heute darüber?

Höfl-Riesch: Ich muss sehen, wie es in Sotschi läuft. Und danach eine Entscheidung treffen, ob das der richtige Zeitpunkt ist. Momentan kann ich das emotional nicht einschätzen. Wenn es extrem schlecht läuft, könnte ich sagen: So kann ich nicht aufhören. Aber auch: Mir reicht's, ich mag nicht mehr. Andersherum: Wenn es super läuft, dann ist es entweder der richtige Zeitpunkt, um aufzuhören, oder aber ich sage: Nein, ich will noch mehr. Keine Ahnung. Ich weiß es noch nicht.

Sind denn zwei Medaillen wiederholbar, oder gar drei machbar?

Höfl-Riesch: Ich würde nie im Leben sagen, das ist mein Anspruch oder meine Erwartungshaltung. Da muss einfach alles passen. In Vancouver ist an den beiden Tagen einfach alles perfekt gelaufen. Aber die bisherigen Weltcup-Ergebnisse in Slalom, Abfahrt und Super-Kombi zeigen, dass ich in den drei Disziplinen um eine Medaille mitfahren könnte.

Gibt es denn eine denkbare Situation, in der Sie sagen würden, die Spiele waren gut, obwohl es kein Edelmetall gab?

Höfl-Riesch: Hm. Olympia ohne Medaille wäre für mich schon eine Enttäuschung. Das ist ganz klar. Aber trotzdem kann es so werden, aus irgendwelchen Umständen, weil vielleicht seltsame Bedingungen herrschen oder weil ich krank werde.

Was trauen Sie den anderen Alpinen zu?

Höfl-Riesch: Bei Vicky Rebensburg muss man schauen, wie es nach der langen Pause geht. Sie ist im Riesenslalom auf jeden Fall und auch im Super-G eine, die in die Top 3 fahren kann. Wir sind ja leider ein sehr, sehr kleines Team, nur noch Babsi Wirth und Tina Geiger. Aber ich denke schon, dass wir uns alle gut präsentieren werden.

Im Vorfeld der Olympischen Spiele machen nicht nur sportliche Themen Schlagzeilen, sondern auch politische. Menschenrechte, Sicherheit etc. sind ein Thema - wie denken Sie darüber im Vorfeld?

Höfl-Riesch: Es ist das größte Sportfest der Welt, da ist es traurig, wenn man sich mit solchen Themen befassen muss. Alles in allem versuchen wir aber, uns voll und ganz auf den Sport zu konzentrieren, deswegen gehen wir dorthin. Wir wohnen im Olympischen Dorf, da sollte es in Sachen Sicherheit keine Probleme geben.