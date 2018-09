Anzeige

BMW erweitert die 2er Active Tourer Reihe um eine Variante mit Plug-in- Hybrid- und Allradantrieb. Der BMW 225xe, der BMW 2er Active Tourer mit eDrive, bietet eine im Segment einzigartige Kombination aus Sportlichkeit, Sparsamkeit und Alltagsnutzen. Er ermöglicht lokal emissionsfreies Fahren ohne Verzicht auf den BMW typischen Fahrspaß und verbindet elektrisches Fahrerlebnis und hohe Reichweite mit Funktionalität und Alltagstauglichkeit. Der BMW 225xe bietet dabei eine höhere Systemleistung und mehr Kofferraumvolumen als die Wettbewerber. Der BMW 225xe mit seinem Plug-in-Hybrid-Antrieb verbindet BMW EfficientDynamics mit Komfort, Fahrspaß und Allradantrieb; hohe Variabilität und ein großzügiges Platzangebot in einem kompakten Fahrzeug. Der BMW 225xe bietet durch die Kombination von BMW eDrive und einem 1,5-Liter-Dreizylinder BMW TwinPower Turbo Motor sowohl elektrisches Fahrerlebnis als auch uneingeschränkte Mobilität. Sein Verbrauch von kombiniert 2,1 bis 2,0 Liter* pro 100 Kilometer – entsprechend nur 49 bis 46 Gramm* CO2-Emissionen pro Kilometer – setzt den Maßstab in seiner Klasse. Der BMW 225xe mit seiner Plug-in-Hybrid-Technologie bietet die Möglichkeit, lokal emissionsfrei zu fahren und bei Bedarf auch lange Strecken zurückzulegen. Damit ist er sowohl für den Verkehr in Ballungsräumen als auch für die aktive Freizeitgestaltung mit der Familie ideal geeignet.

Wie alle BMW 2er Active Tourer überzeugt auch der BMW 2er Active Tourer mit eDrive mit seinem großzügigen Innenraum, praktischen Details und der ergonomischen Bedienung. Durch die platzsparend unter der Rückbank platzierte Lithium-Ionen-Batterie und den gesamten Elektroantrieb unter dem Gepäckraumboden ist das Kofferraumvolumen nahezu uneingeschränkt nutzbar. Elektrisch, effizient und fahrdynamisch. Für die Familien- und Freizeitautos von BMW hat das Fahrerlebnis eine ebenso große Bedeutung wie der Alltagsnutzen. Der BMW 225xe erweitert die Freude am Fahren aber nochmals deutlich. Denn durch die Kombination der BMW EfficientDynamics Technologien BMW eDrive mit dem BMW TwinPower Turbo Benzinmotor konnte ein effizienter und dynamischer Hybridantrieb realisiert werden, wie er perfekt zu einem Modell der Marke BMW passt: fahrdynamisch, lokal emissionsfrei elektrisch und effizient auf der Langstrecke. Durch den elektrischen Antrieb der Hinterachse entsteht in Kombination mit dem Frontantrieb ein sogenannter elektrifizierter xDrive, der auch bei widrigen Wetterverhältnissen eine herausragende Traktion bietet. Der 65 kW/88 PS starke und im Heck platzierte Elektromotor treibt die Hinterräder an und ermöglicht eine elektrische Reichweite von bis zu 41 Kilometer. Damit ist er für die Kurzstrecke, den Stadtverkehr und dank

einer möglichen Höchstgeschwindigkeit von 125 km/h im rein elektrischen Betrieb auch auf Überlandpassagen und sogar auf der Autobahn die emissionsfreie Antriebsoption.

Live erleben und Probe fahren lassen sich die neuen BMW- Modelle im Autohaus Entenmann in Esslingen.