Das neue GLC Coupé überzeugt als Sportwagen unter den Mercedes-Benz SUV. Sein dynamisch-expressives Design, das serienmäßige Sportfahrwerk mit optionaler Luftfederung, eine direktere Sportlenkung, DYNAMIC SELECT sowie der permanente 4MATIC-Allradantrieb mit 9G-TRONIC Automatikgetriebe machen das GLC Coupé zur perfekten Mischung aus multifunktionalem SUV und sportlichem Coupé.

Auf Wunsch sind zwei Fahrwerke mit kontinuierlicher Verstelldämpfung erhältlich: die neue DYNAMIC BODY CONTROL mit Stahlfederung sowie die Mehrkammer-Luftfederung AIR BODY CONTROL. Die ausgeprägte Sportlichkeit und Dynamik ist markentypisch mit hoher Sicherheit und modernen Assistenzsystemen wie den serienmäßig verbauten COLLISION PREVENTION ASSIST PLUS, Seitenwindassistent, Fahrlichtassistent und der ATTENTION ASSIST angereichert. Noch umfassendere aktive Sicherheit ermöglicht das Fahrassistenz-Paket Plus mit DISTRONIC PLUS mit Lenk-Assistent und Stop&Go Pilot, PRE‑SAFE® Bremse mit Fußgängererkennung, BAS PLUS mit Kreuzungs-Assistent, Aktivem Totwinkel-Assistenten, Aktivem Spurhalte-Assistenten und PRE-SAFE® PLUS. Das umfangreiche Angebot an Assistenz- und Sicherheitssystemen ist im Segment einzigartig.

Neben Sicherheit, Sportlichkeit und dem hohen ästhetischen Anspruch des GLC Coupés

mit dem fließenden Coupéheck überzeugt der dynamische Newcomer auch mit praktischen Vorzügen. Der Laderaum liegt mit einem Volumen von 491 bis 1400 Liter an der Spitze des Marktsegments. Und die Platzverhältnisse im Front- und Fondbereich rangieren auf ähnlich hohem Komfortniveau wie beim GLC. Einstiegshöhe, Schulterraum, Ellbogen- und Beinfreiheit sind identisch.

Live erleben und Probe fahren lassen sich die neuen Mercedes-Benz Modelle seit dem

17. September bei Russ Jesinger in Esslingen.