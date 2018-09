Anzeige

Mit dem neuen BMW 330e erweitert BMW seine 3er Reihe um eine Variante mit Plug-in-Hybrid-Antrieb für höchste Ansprüche an Dynamik und Effizienz. BMW eDrive Elektromotor und Vierzylinder-Verbrennungsmotor ermöglichen begeisternde Fahrleistungen und markentypische Fahrfreude.

Im reinen Elektrobetrieb lokal emissionsfrei und damit perfekt geeignet für den urbanen Verkehr sowie zum Pendeln in die Stadt. Vierzylinder-Verbrennungsmotor mit BMW TwinPower Turbo Technologie und 135 kW/184 PS. Elektromotor mit 65 kW/88 PS, Systemleistung: 185 kW/252 PS, maximales Drehmoment 420 Nm (Kraftstoffverbrauch kombiniert: 2,1 – 1,9 l/100 km; CO2-Emissionen kombiniert: 49 – 44 g/km). BMW eDrive boostet permanent mit 100 Nm und kurzfristig mit bis zu 250 Nm.

Beschleunigung von 0 bis 100 km/h in 6,1 Sekunden, Höchstgeschwindigkeit 225 km/h. Elektrische Höchstgeschwindigkeit 120 km/h. Rein elektrische Reichweite bis zu 40 Kilometer. Kapazität Hochvoltspeicher: 7,6 kWh (brutto), 5,7 kWh (netto).

Hochvoltspeicher an herkömmlicher Haushaltssteckdose über mitgeliefertes Standardladekabel in drei Stunden komplett aufladbar; im Rahmen von BMW 360° ELECTRIC mit der BMW i Wallbox schnelleres und komfortableres Laden in zwei Stunden und 12 Minuten möglich; über den Mobilitätsservice ChargeNow besonders schnelle und einfache Suche und Nutzung öffentlicher Ladestationen.

Kombination von Hinterradantrieb und ausgewogener Gewichtsverteilung garantiert markentypische Fahrdynamik bei gleichzeitig effizienter Mobilität mit hoher Reichweite.

Platzierung des Elektromotors vor dem serienmäßigen 8-Gang Steptronic Getriebe zur Nutzung der Getriebeübersetzungen auch für den rein elektrischen Antrieb. Auch mit Elektroantrieb alltagstauglicher Kofferraum mit 370 Liter nutzbarem Volumen und voller Durchlademöglichkeit.

