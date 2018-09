Anzeige

Kia hat die dritte Generation seines Kompaktmodells an den Start gebracht – und vernünftigerweise die zuvor sperrige Bezeichnung „cee’d“ in ein klares „Ceed“ umgewandelt. Was aber wirklich wichtig ist: Der Ceed bietet nun mehr Platz für die Passagiere und das Gepäck, obwohl die Länge mit 4,31 Meter gleich blieb. Des Rätsels Lösung: Die Koreaner haben dem Ceed dank einer neuen Plattform einen längeren Radstand verpasst. Dadurch hat sich das Ladevolumen auf 395 Liter vergrößert, 15 Liter mehr als der Golf. Gleichzeitig kostet der kompakte Kia mit seinem Einstiegspreis von 15 990 Euro ein paar Tausender weniger als der kompakte VW. Komfortabel ist auch der herausnehmbare Boden und die jetzt um fast neun Zentimeter niedrigere Ladekante beim Ceed. Die Fahreigenschaften wurden wesentlich verbessert. So schreibt auch Autobild : „Der Ceed ist eben ein komfortabler Kompakter, der mit seiner guten Geräuschdämmung auch jenseits von Tempo 140 überzeugt.“

Als erster Kia in Europa hat der neue Ceed einen Stauassistenten, der den Fahrer bei stockendem Verkehr entlastet. Bequem ist auch das intelligente Parksystem (beides je nach Ausführung). Hinzu kommt ein breites Spektrum an Sicherheitsassistenten. Serienmäßig bereits ab Basisversion sind Kollisionswarner mit Notbremsassistent, aktiver Spurhalteassistent, Fernlichtassistent und Müdigkeitswarner. Je nach Version sind zudem Spurwechselassistent, Querverkehrwarner und Verkehrszeichenerkennung an Bord. Das gilt auch für den Kombi, der jetzt nachgeschoben wird. Er ist um zehn Zentimeter auf 4,60 Meter gewachsen und bietet mindestens 600 Liter Stauraum.

Zur Wahl stehen drei Benziner und zwei Diesel, darunter ein neuer 1,4-Liter-Turbobenziner mit 140 PS, der laut Kia den Sprint in 8,9 Sekunden schafft und 210 km/h erreicht. Zur Verfügung stehen in puncto Benziner noch ein 1,0-Liter-Turbo (Dreizylinder) mit 120 PS sowie ein 1,4-Liter-Sauger mit 100 PS. Die Diesel-Fraktion wird mit zwei neuen 1,6-Liter- Varianten bedacht, die 114 PS und 136 PS leisten, je mit SCR-Katalysator. Der Verbrauch liegt laut Kia bei 3,8 Liter Diesel bis 5,8 Liter Benzin (CO2: 99 bis 135 g/km). Sämtliche Triebwerke sind mit modernen Abgasreinigungssystemen ausgestattet und entsprechen der Abgasnorm Euro 6d-Temp. Jp

