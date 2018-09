Anzeige

Die dritte Generation des VW Touareg ist seit ihrer Markteinführung im Frühjahr 2018 das neue, 4,88 Meter lange Flaggschiff der Marke Volkswagen – und zeichnet sich nicht nur durch ihre Sicherheitsfeatures, sondern auch durch die wegweisende Fusion der Assistenz-, Komfort-, Licht- und Infotainmentsysteme aus. So startet der Touareg mit dem größten Spektrum an Assistenz-, Fahrdynamik- und Komfortsystemen, das jemals in einen Volkswagen integriert wurde. Die Fachzeitschrift auto motor und sport konstatierte in einem ersten Test: „Wie zackig und doch spielerisch der SUV enge Kurven oder Serpentinen meistert, ist durchaus beeindruckend“. Das Touareg-Basismodell kostet 60 675 Euro.

Dazu gehören Technologien wie die Nachtsichtunterstützung Nightvision (erkennt per Wärmebildkamera Personen und Tiere in der Dunkelheit), der Stau- und Baustellenassistent (bis 60 km/h assistiertes Lenken und Spurhalten, Gas geben und Bremsen), der Kreuzungsassistent (reagiert auf Querverkehr vor dem Touareg), die neue Wankstabilisierung mit elektromechanisch gesteuerten Stabilisatoren, die IQ.Light – LED-Matrixscheinwerfer (interaktiv per Kamera gesteuertes Abblend- und Fernlicht) und das direkt in die Windschutzscheibe projizierte Head-up-Display (Windshield Head-up-Display).

Die europäische Verbraucherschutzorganisation Euro NCAP hat das neue Oberklasse-Modell mit der maximal möglichen Bewertung von fünf Sternen ausgezeichnet. Der neue Touareg überzeugt vor allem durch sein umfangreiches Sicherheitspaket bestehend aus optimierter Karosseriestruktur, einem Gurt-, Sitz-, Airbagverbund und innovativen Assistenzsystemen. In allen vier Einzelkategorien des Euro NCAP erzielt das SUV sehr gute Resultate. Auf dem Gebiet „Insassenschutz für Erwachsene“ erreicht das Fahrzeug 89 Prozent der Maximalbewertung. Außerdem erhält der Touareg beim „Insassenschutz für Kinder“ 86, in der Kategorie „Assistenzsysteme“ 81 und beim „Fußgängerschutz“ 72 Prozent.

Im Herbst folgt ein V8-Turbodiesel mit 421 PS und einem Drehmoment in Höhe von 900 Newtonmetern. Ab 2019 ist in China eine Plug-in-Hybridvariante des Touareg zu haben – die möglicherweise auch auf den europäischen Markt kommt. Jp

Live erleben und Probe fahren lassen sich die neuen VW Touareg - Modelle im Hahn Automobile in Esslingen.