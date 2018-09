Anzeige

Der Berlingo war der erste Hochdach-Kombi in Europa. Seit seiner Einführung im Jahr 1996 setzte er Maßstäbe und wurde bisher weltweit über 1,7 Millionen Mal verkauft. Jetzt hat Citroën sein Erfolgsmodell hinsichtlich Design, Komfort und Technologien weiterentwickelt. Die dritte Generation ist am Start. Die Berlingo-Basisversion mit fünf Sitzplätzen und 110-PS-Benziner ist ab 19 090 Euro erhältlich. Die Langversion XL kostet 1400 Euro mehr.

Ein wenig robuster gezeichnet als bisher und damit optisch näher an einen Geländewagen gerückt, gibt es den Berlingo als Fünf- oder Siebensitzer in zwei Längen: als M mit 4,40 Metern und als XL mit 4,75 Metern. Beide Varianten bieten laut Citroën mehr Stauraum als bisher und eine sehr hohe Variabilität. Dazu zählen die Franzosen die Schiebetüren genauso wie die separat zu öffnende Heckklappe oder die einzeln herausnehmbaren Rücksitze oder den umklappbaren Beifahrersitz. Außerdem gibt es bis zu 28 Ablagen mit zusammen noch einmal 186 Litern Fassungsvermögen. Gegenüber seinem Vorgänger wurde das Kofferraumvolumen um 100 Liter erhöht und beträgt jetzt 775 Liter in der Länge M und 1050 Liter in der Länge XL. Maximal kann der Berlingo in der Länge XL bis zu 4000 Liter fassen.

Technisch nutzt der Berlingo, der im spanischen PSA-Werk in Vigo gebaut wird, die neue PSA-Konzernplattform EMP2 und hat deshalb neue Motoren und neue Assistenzsysteme: So enthält der Kleintransporter 19 elektronische Helfer, zu denen auch ein Tempomat mit Abstandsregelung, ein Head-up-Display und eine 180 Grad-Kamera gehören. Unter der Haube gibt es laut Hersteller zwei 1,2-Liter-Benziner mit 81 kW/110 PS und 96 kW/130 PS sowie einen 1,5-Liter-Diesel mit 74 kW/100 PS (ab 20 340 Euro) oder 96 kW/130 PS (ab 25 590 Euro). Die werden zum Teil erstmals mit einer achtstufigen Automatik kombiniert.

Die Fachzeitschrift auto motor und sport hat den größeren Diesel (130 PS) getestet und berichtet dazu: „ Es ist ein Motor, der Freude macht, weil er so ruhig läuft, stämmig durchzieht und dabei kaum mehr hören lässt als ein sanftes Brummen“. Auf der gleichen Basis wie der Berlingo sind übrigens die neuen Hochdachkombis der Konzern-Markenschwestern von Opel (Combo Life) und von Peugeot (Rifter, hieß zuvor Partner). jp/dpa