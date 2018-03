Anzeige

Die Zukunft gehört der Digitalisierung – der Begriff ist dieser Tage beinahe ein politischer Kampfbegriff, denn alle großen Parteien führen ihn zur Bundestagswahl 2017 ins Feld und werfen sich gegenseitig häufig planloses Vorgehen vor. Und ohne Frage ist das Thema wichtig wie nie: Beinahe überwältigend sind die technischen Fortschritte, die die Welt in den letzten Jahrzehnten gemacht hat.

Doch in der Tat überwältigend sind dann die Möglichkeiten, die uns für die Zukunft versprochen werden. Da geht es nicht nur, aber häufig auch um die Automation unserer Wohnungen und Häuser, sondern innerhalb der Entwicklung der sogenannten Industrie 4.0 sogar um die Automation großer Teile der Wirtschaft.

Soziale Medien wie Facebook, Instagram und Co. ermöglichen es uns, uns mitzuteilen – und uns gläsern zu machen. Gleichzeitig verspricht uns die Politik durch mehr Überwachung und Videokameras Sicherheit vor Terrorismus und anderen kriminellen Handlungen – oder schützt der Staat vor allem das Eigeninteresse, Daten von seinen Bürgern zu sammeln? Die Frage, ob die Errungenschaften der Zukunft eher als Fluch oder als Segen zu sehen sind, soll diesen Artikel beschäftigen. Dabei geht es weniger um subjektive Einschätzungen als das Abwägen von Chancen und Risiken der jeweiligen Technologien.

Deus ex machina – die Hausautomation

Seit Jahren erlebt das „Smart Home“ – eine Möglichkeit die eigenen vier Wände zu automatisieren – einen wahren Hype. Und dies ist auch nicht weiter überraschend, bieten sie doch einen erheblichen Komfort für die Zeiten, in denen wir leben. Die Hausautomation ist im Wesentlichen von den Vorzügen einer intelligenten und damit auch digitalisierten Steuerung geprägt. Ein smartes Zuhause definiert sich nämlich so: Haushalts- und Multimediageräte interagieren und können zentral ferngesteuert werden. Dabei kann das eigene Zuhause Schritt für Schritt vernetzt und verschiedene Lösungen eingesetzt werden. Durch die innovative Technik lässt sich einerseits der Komfort erhöhen, Energie effizienter nutzen oder auch für mehr Sicherheit sorgen. Smart wird das Ganze durch eine zentrale Steuerung der unterschiedlichen Geräte etwa über eine Smartphone-App.

So kann beispielsweise die Innentemperatur digital geregelt werden. Wird eine bestimmte Temperatur erreicht, öffnen sich die Fenster automatisch und die Heizung stellt die Arbeit ein. Fällt die Temperatur hingegen, schließen sich die Fenster und die Heizung nimmt die Arbeit wiederum auf. Wer jetzt glaubt, so die Kontrolle über die Temperatur seines Hauses zu verlieren, keine Angst, denn der Clou ist, dass die Geräte miteinander zum Beispiel über WLAN oder Bluetooth vernetzt sind und der Hausherr sie über seinen Computer oder ein Smartphone steuern kann.

Die Einsatzgebiete dieser interessanten Technologie sind sehr vielfältig. Denn so kann man über einen ferngesteuerten Dimmer auch das Licht steuern – und entsprechende Lichtstimmungen sogar passend zur Tageszeit automatisch einrichten lassen.

Auf diese Weise kann man automatisierte Lichtung sogar in ein Heimkinosystem integrieren. Wird der Fernseher angeschaltet, geht die Musik aus und das Licht dimmt sich bis zur passenden Beleuchtungsstufe herunter. Diese Dimmfunktion ist übrigens besonders im Schlafzimmer sehr praktisch. Denn mit LED-Birnen, die vernetzbar sind und die auf diese Art und Weise ferngesteuert werden können, kann das Aufwachen auch in der dunklen Jahreszeit sehr angenehm sein. Denn das LED-Licht ist wesentlich organischer als der plötzliche Wecker oder das einfache Anschalten des Lichts.

Eine große Erleichterung im Haushalt ist die immer weiter verbreitete Automation in diesem Bereich. Es gibt immer mehr sogenannte smarte Kühlschränke. Das mag zunächst etwas albern klingen, ist aber eine sehr sinnvolle Investition. Diese verfügen über eine Kamera in ihrem Inneren, die es den Besitzern möglich macht, unterwegs schnell eine Einkaufsliste zu erstellen – das könnte das Ende von der nervigen Feststellung nach einem harten Arbeitstag bedeuten, dass man doch noch etwas vergessen hat.

Gleiches gilt übrigens für intelligente Waschmaschinen, die mitteilen können, dass sie fertig sind – ohne, dass man jedes Mal nachschauen muss.

Zudem lässt sich mit der Hausautomation die häusliche Sicherheit erhöhen. Sollte es beispielsweise im Hause brennen, kann man moderne Rauchmelder vernetzen. Das hilft vor allem im Falle der Abwesenheit. Denn dann kann man per SMS oder Mail darüber informiert werden, dass der Rauchmelder anschlägt – unter Umständen eine große Unterstützung im Falle des Falles.

Gleichzeitig lässt sich auch die Sicherheit vor Einbrüchen mit der Technologie erhöhen. Denn auch Sicherheitskameras können mittlerweile vernetzt werden und von fern überwacht – sehr nützlich, wenn sie ein Zeichen geben, weil die Bewegungsmelder aktiviert wurden. So kann man sich einen Eindruck von der Ursache machen, die zum Auslösen des Bewegungsmelders führte.

Insgesamt also kann das Konzept Smart Home Bereiche wie Komfort, Energieeffizienz oder Sicherheit miteinander verbinden und überzeugt dadurch, dass in den heutigen hektischen Zeiten eine Menge Aufgaben auf einfache Weise erheblich erleichtert werden können. Zudem handelt es sich um eine Branche mit ungeheurem Wachstumspotenzial.

Risiken des Smart Home

Aber bringt die Zukunftsmusik, die schon bei vielen Menschen die Gegenwart konzertiert, auch Risiken mit sich? Leider ist diese Frage schon im Vorfeld mit einem absolut deutlichen Ja zu beantworten. Wie jede erdenkliche Technologie gibt es nun auch beim Smart Home Schattenseiten.

Problematisch ist, dass insbesondere das Thema Sicherheit in diesem Themenbereich völlig mangelhaft beleuchtet wird. Stattdessen werden überwiegend übertrieben positive Beispiele genannt – doch mit dem neuen Komfort und insbesondere mit der neuen Sicherheit kommen auch neue Risiken.

Dabei ist eine zentrale Schwäche der Hausautomation gar kein Gadget, das Teil des schicken digitalisierten Zuhauses ist. Diese Schwäche ist viel kleiner, unscheinbarer und oft denkt man gar nicht mehr an sie: Es ist der Router. Findige Hacker greifen da groß an: So wurde vor kurzem ein britischer Hacker zu einer Bewährungsstrafe von einem Jahr und acht Monaten verurteilt. Großbritannien hat allerdings bereits die Auslieferung beantragt, weil das Land noch weitere Ermittlungsverfahren wegen Cyber-Angriffen und Erpressung gegen den 29-Jährigen vorbereitet. Er hatte insgesamt 1,25 Millionen Router der Telekom lahmgelegt – und zwar im Auftrag einer Firma. Wenig vertrauenserweckend ist dabei die Tatsache, dass die Sicherheitslücke in einem Fernwartungsprotokoll der Router schon seit längerer Zeit bekannt war.

Dass im Zuge der Digitalisierung Kriminalitätszweige wachsen, die vorher eher klein waren, ist natürlich kein Wunder. Wenn aber bereits ein Einzelner einen so großen Ausfall provozieren konnte, ist davon auszugehen, dass ein größerer Personenkreis in Zukunft noch erheblich mehr Schaden anrichten kann.

Für den Endverbraucher bedeutet dies, dass am besten eine gesunde Skepsis gegenüber den Werbeversprechen angebracht sein dürfte. Denn auch abseits von den Routern selbst gibt es große Schwachstellen des verheißungsvollen Trends. So lange es nur um Dimmer oder andere Beleuchtungselemente geht, die Fernsteuerung von Musik oder dem Fernseher, mag das alles noch relativ egal sein. Möchte man aber wirklich wichtige Haussysteme automatisieren, sind Zweifel angebracht.

Eine von Hewlett-Packard in Auftrag gegebene Studie von 2015 hat zehn der beliebtesten Geräte für die Hausautomation untersucht und Erschreckendes zu Tage gefördert. Dabei hat man einen ziemlichen guten Querschnitt intelligenter Geräte benutzt: Von Thermostaten bis hin zu Heim-Alarmen oder zentralen Kontroll-Hubs für die Steuerung der Gadgets war alles dabei. Die meisten dieser Geräte hatten natürlich naturgemäß irgendeine Art von Verbindung zur Cloud – die ja auch für den Betrieb unerlässlich sind.

Diese Cloud nutzen die Gadgets leider nicht nur, um Befehle entgegenzunehmen oder an andere Gadgets weiterzuleiten. Stattdessen sind sie der Studie zufolge jeweils auch fleißig darin, wenigstens eine persönliche Information des Users weiterzuleiten. Ganze achtzig Prozent der Geräte sind nicht ausreichend passwortgesichert. 70 Prozent der Dienste nutzen das Netzwerk sogar völlig unverschlüsselt – praktisch eine Einladung für Hacker.

Doch praktische Beispiele sind hier zur Veranschaulichung von Nöten. Was zum Beispiel, wenn wir künftig mit Einbrechern rechnen müssen, die das Handwerk des Hackens beherrschen? Dann würde nicht einmal mehr die Brechstange nötig sein. Was, wenn ebensolche Menschen über die vernetzten Sicherheitssysteme des Hauses vorher noch ausspähen könnten, was sie als interessante Beute erachten?

Bevor das Smart Home tatsächlich eine echte Massenzukunft besitzt, bei der ein breiter Teil der Bevölkerung bedenkenlos zugreifen kann, müssen solche Sicherheitsbedenken ebenso kritische Hinterfragung finden wie das Interesse von großen Konzernen an der umfangreichen Vernetzung der User.

„Jarvis“ von Mark Zuckerberg

Wie weit die Hausautomation wirklich gehen kann, demonstriert Mark Zuckerberg mit seinem privaten Experiment Jarvis – benannt nach der KI aus dem Film „Iron Man“. Und tatsächlich handelt es sich auch um ein Experiment in Sachen Künstliche Intelligenz. Dieses Experiment war so erfolgreich, dass Zuckerberg letztendlich Jarvis sogar über Text- und Spracheingaben in sein Smartphone steuern konnte.

Die üblichen Aufgaben eines Smart Homes hat Jarvis selbstverständlich auch übernommen – und noch mehr. So begann Zuckerberg, Jarvis Musik aus seiner Mediathek aussuchen zu lassen. Sogar Playlists hat Jarvis für ihn erstellt und an Sprachspielen mit seiner Tochter teilgenommen – was früher noch wie Science Fiction klang, ist nun Wirklichkeit geworden. Die Entwicklung vollwertiger Künstlicher Intelligenzen, die den Namen auch verdienen, rückt immer näher. Denn Zuckerberg will seinen Quellcode unter Umständen anderen Entwicklern zur Verfügung stellen.

Industrie 4.0

Ein Schlagwort, das interessierten Menschen aus diesem Bereich immer wieder begegnet, ist Industrie 4.0. Doch was bedeutet dieser schwer nach Marketing klingende Begriff überhaupt? Nun, genauso wie die Hausautomation ist die Idee bei diesem Ansatz, auch die Wirtschaft nach Möglichkeit komplett zu digitalisieren.

Teil dieser Vorstellung ist, dass die Produktion von Gütern zukünftig vermehrt selbstständig stattfindet. Der Begriff entsteht dabei aus der Vorstellung einer vierten industriellen Revolution. Durch die Kommunikation verschiedener automatisierter Produktionsschritte miteinander soll es möglich werden, Fehler im System oder Möglichkeiten zur Optimierung der Produktion schneller in Angriff nehmen zu können. Durch hochintelligente Technik wie etwa die langsam immer praktischer einsetzbaren 3D-Drucker soll zudem eine enorme Individualisierung in der Herstellung von Produkten möglich sein.

Zusätzlich zu der Vernetzung und Automation der einzelnen Produktionsschritte soll auch die Vernetzung von der Produktionsstätte mit den Zulieferern und Kunden für die Erzeugung eines besseren Informationsflusses gewährleisten. Insgesamt versprechen sich die Unternehmen laut BDI eine Steigerung ihrer Produktivität um sage und schreibe 30 %.

Der höhere Grad an Individualität kommt nicht nur durch Zukunftstechnologien wie 3D-Druckern zu Stande. Vielmehr ist es so, dass auch das zu fertigende Produkt mit Daten bestückt wird, die dem jeweiligen Produktionsschritt zum Beispiel Form, Lackierung und andere Spezifikationen in Windeseile mitteilen können – durch bislang herkömmliche Fließbänder ist dies noch nicht so möglich.

Wirtschaft ohne Arbeitsplätze?

Eine der größten Sorgen, die im Dialog über die Industrie 4.0 entstanden ist, ist die Frage, ob dieser Vorgang nicht immens viele Arbeitsplätze kostet. Und der Gedanke ist zunächst auch überaus logisch, läuft doch dieser Prozess auf Automation hinaus. Und je mehr Automation ihren Einzug in viele Unternehmen hält, desto überflüssiger werden viele Arbeiter in den Fabriken.

Doch die Diskussion über dieses Thema ist sehr kontrovers. Das Weltwirtschaftsforum in Davos hat einen Wegfall von insgesamt fünf Millionen prognostiziert, während Befürworter gern darauf hinweisen, dass in vielen Bereichen neue notwendige Jobs entstehen und die Arbeitnehmer lediglich andere Aufgaben übernehmen würden.

Allerdings ist diese Art von Automation von ihren Befürwortern selbst als industrielle Revolution angekündigt, die letztendlich nichts anderes als massive Umwälzungen in der Wirtschaft verursachten – und damit natürlich auch den massenhaften Verlust von Arbeitsplätzen. Bei dieser Entwicklung wird wahrscheinlich die Politik eine gewichtige Rolle zu spielen haben, womit sich dieser Artikel später noch beschäftigen wird.

Soziale Medien

Noch bis heute zeigt sich, dass große Teile der Gesellschaft die Bedeutung der Sozialen Medien lange stark unterschätzt hatten. So hatte zum Beispiel die Zeitungsbranche lange Zeit massive Probleme, den Umgang mit ihnen zu perfektionieren und mit kostenlosen Blogs zu konkurrieren.

Ein Problem der sogenannten Digital Natives ist häufig der relativ schlampige Umgang mit privaten Daten. Meistens sind sie relativ blauäugig im Umgang mit der Tatsache, dass beinahe alle großen Anbieter von Dienstleistungen im Internet nur auf den ersten Blick kostenlos ihre Dienste zur Verfügung stellen. Denn in Wirklichkeit bezahlt man mit Daten. Dieser Umstand wird von Menschen, die mit der täglichen Nutzung des Internets aufgewachsen sind, aber kaum noch reflektiert – entsprechend selektieren Jugendliche kaum noch darüber, welche Daten sie angeben sollen und welche nicht. Das stellt natürlich Datenschützer wie Lehrer vor große Herausforderungen.

Ob die Konzerne indes mit den Daten vernünftig umgehen, ist selbstverständlich fraglich. Apple zum Beispiel hat sich vor einiger Zeit dem Zugriff des FBI entzogen und die Hilfe bei der Datenauswertung verweigert. Das hat allerdings nur dazu geführt, dass das FBI es dann einfach ohne die Hilfe von Apple erledigt hat. Das Problem ist aber auch ohne staatliche Interventionen, dass allen Versicherungen zum Trotz niemals sicher ist, dass die Konzerne selbst keinen Datenmissbrauch betreiben. Und leider ist es auch fast unmöglich, diesen gesetzlich zu verhindern. Denn die großen Internetkonzerne werden immer mächtiger, wie schon ihre gigantischen Firmenzentralen zeigen.

Hatespeech

Ein mittlerweile häufig auftretendes Phänomen, besonders auf Facebook, ist das der Hasskommentare, in denen Menschen nicht selten aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft und Religion beleidigt werden. Oft genug allerdings richtet sich die Beleidigung nicht einmal gegen solche Merkmale, sondern besteht einfach nur aus persönlichen Schmähungen. Die Schwierigkeiten, die im Umgang mit den Sozialen Medien entstehen, werden hier besonders deutlich. Wie geht man mit Menschen um, die sich in justiziabler Weise äußern? Was macht man, wenn sie gar nicht mit ihren echten Identitäten schreiben? Wie soll man ihren Straftaten nachgehen, ohne die dazu notwendigen Ressourcen zu haben? Die Bundesregierung hat jedenfalls versucht, auf diese Fragen eine Antwort zu finden, indem sie das umstrittene Hatespeech-Gesetz auf den Weg gebracht hat – und damit nach Meinung vieler Menschen die Meinungsfreiheit gefährdet.

Politik und Zukunftstechnologie

Die Politik wird durch die Digitalisierung vor verschiedene, geradezu riesige Aufgaben gestellt, die sie alleine kaum lösen kann. Denn die Kombination aus zunehmend mächtigen Firmen in diesem Bereich, dem nach wie vor schlechten Glasfaserkabel-Ausbauzustand der Bundesrepublik und den immer schnelleren Fortschritten im Bereich der Digitalisierung stellt die Regierung vor eine Aufgabe, die sie alleine zu lösen kaum im Stande sein kann. Bereiche der Kriminalität, die vor einigen Jahren nicht einmal zu erahnen waren, sind mittlerweile weit entwickelt, Einmischungen auf Wahlkämpfe durch ausländische Interessenträger über das Internet keineswegs mehr auszuschließen.

Die Herausforderungen nicht nur im organisatorischen, sondern auch und vor allem im ethischen Bereich sind so komplex, dass man dafür leicht ein eigenes Ministerium einrichten könnte, wie es viele Bürger auch schon wollen.

Was ist die Rolle der Politik?

Die Politik muss definitiv ganz besonders in solchen Umbruchszeiten besonnen und nicht voreilig handeln. Den Ausbau der Glasfaserkabelleitungen zu fördern nutzt alleine nichts, wenn nicht vorher die Weichen für diverse ethische und rechtliche Fragen gestellt sind. Wie will man rechtsstaatlich abgesichert mit Hatespeech umgehen? Was ist mit den Internetkonzernen, die sich nach wie vor sehr erfolgreich einer größeren Besteuerung entziehen?

Welche Rolle will Deutschland einnehmen, wenn es um digitale Fragen geht? Zwar bewegen sich die meisten dieser Fragen im virtuellen Raum. Es ist jedoch so, dass prinzipiell viele von ihnen echte Auswirkungen im realen Raum haben können. So ist Hatespeech ein gutes Beispiel, genauso aber Youtube-Kanäle wie Russia Today, auf denen propagandistisch geprägte Interviews und Nachrichten laufen, dem Zuschauer aber völlige Objektivität suggerieren.

Weiterbildung und Qualifikation sind besonders im Zuge der Industrialisierung 4.0 Themen, die die Bundesregierung stark machen muss und die unbedingte Priorität haben. Was macht man mit den Menschen, die in ihrem Zuge arbeitslos werden können?

Fazit

Die Digitalisierung entpuppt sich als zweischneidiges Schwert. Einerseits gehen mit ihr zahlreiche Entwicklungen einher, die das Leben der Menschen erheblich erleichtern können, während andererseits umfangreiche und bis dato nach wie vor nicht abzuschätzende Gefahren die Schattenseite der Entwicklungen darstellen.