Samsung rückt ins Geschäft mit 8K-Fernsehern vor

TV mit extremer Bildauflösung

Berlin (dpa) - TV-Geräte-Marktführer Samsung bringt seinen ersten Fernseher mit der extrem hohen 8K-Bildauflösung auf den Markt. Erste Modelle sollen ab Oktober in Deutschland in den Handel kommen, kündigte der südkoreanische Elektronikkonzern auf der IFA in Berlin an.