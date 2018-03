Kylie Jenner twittert - Aktie von Snapchat-Firma stürzt ab

Petition nach Update

New York (dpa) - Was ein Tweet eines Reality-TV-Sternchens anrichten kann: Mit der Nachricht, Snapchat nach einem Update nicht mehr zu nutzen, trug Kylie Jenner am Donnerstag erheblich zum Absturz der Aktie der App-Betreiberfirma Snap bei.