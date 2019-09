Jeder Dritte in Deutschland hört Podcasts

Netz-Sendungen "on demand"

Köln (dpa) - Mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland (34 Prozent) hört Podcasts. Allerdings gibt es große Unterschiede in der Nutzungshäufigkeit: So gaben bei einer YouGov-Umfrage 13 Prozent der teilnehmenden Nutzer an, täglich Podcasts zu hören.