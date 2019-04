Buchungsportal HRS zahlt wegen Bestpreisklauseln 4 Millionen

Schadenersatz für 600 Hotels

Berlin (dpa) - Im Streit um Bestpreisklauseln haben sich das Buchungsportal HRS und die Hotelbranche geeinigt. HRS wird der außergerichtlichen Einigung zufolge 4 Millionen Euro an den Hotelverband Deutschland (IHA) leisten, wie der Verband am Dienstag in Berlin mitteilte.