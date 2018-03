Das Haus des Blindenhandwerks ist eine gemeinnützige Tochtergesellschaft der Nikolauspflege mit Produktionsstätte und Fabrikverkauf in Esslingen. Unter dem Label NIKOManufakt fertigen blinde und sehbehinderte Menschen hochwertige Besen und Bürsten für gewerbliche und private Kunden in ganz Deutschland. Alle Produkte von NIKOManufakt tragen das Siegel Blindenarbeit und berechtigen Arbeitgeber zur Reduzierung der Ausgleichsabgabe.

Die Werkstatt für Menschen mit Behinderung (WfbM) des Limeshofs besteht aus einer Hauptwerkstatt in Welzheim und Außenarbeitsplätzen in Esslingen und Stuttgart. Kunden sind hauptsächlich Industriebetriebe aus der Region, aber auch kleine und mittelständische Unternehmen anderer Branchen nehmen unsere Leistungen gerne in Anspruch.

Im Rahmen des Neckarwiesenfestes laden wir Sie am Sonntag, 22. April 2018 von 11-17 Uhr herzlich zum Tag der offenen Tür beim Haus des Blindenhandwerks & Werkstatt für behinderte Menschen ein.

Es gibt viele Angebote für unsere kleinen und großen Gäste:

Offene Werkstatt – vom Rohling bis zum fertigen Besen.

Werksverkauf mit 25% Rabatt

Schauproduktion der Werkstatt für behinderte Menschen

Arbeit mit der Tampondruckmaschine

Blindheit erleben (Arbeit, Bewegung, Genuss)

Glücksrad mit tollen Preisen

Kaffee

Selbstgemachte Kuchen

Würstle vom Grill

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Mehr Informationen finden Sie unter www.nikomanufakt.de.