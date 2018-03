Die Manfred Schmid GmbH & Co. KG wurde 1952 als Stuckateurbetrieb in Esslingen am Neckar gegründet, hat ihr Leistungsspektrum stetig kompetent erweitert und ist inzwischen mit einem Team aus 80 Mitarbeitern als Stuckateurbetrieb, Gerüstbauer, Partner für Ausbau und Fassade und Steiger-, bzw. Arbeitsbühnen-Vermietung im Raume bekannt und anerkannt.

Wo immer Wohnhäuser, Industriegebäude oder Gebäude der öffentlichen Hand entstehen (Zeugnis dafür: 45 erfolgreiche Jahre bei Daimler AG) ist die Firma Manfred Schmid der kompetente Partner in allen Belangen. Dies gilt ebenso für Arbeiten mit den selbstfahrenden Steigern und Arbeitsbühnen.

Unserem großen, über Jahrzehnte gewachsenen Privatkundenstamm gehört selbstverständlich unsere gleiche hohe Aufmerksamkeit und Flexibilität.

Die Manfred Schmid GmbH & Co. KG ist ein zertifizierter Seniorenfreundlicher Handwerksbetrieb und auch eingetragen in der Handwerksrolle des Maler- und Lackiererhandwerks.

Am Neckarwiesenfest 2018 gebotene Aktivitäten:

Steigerfahrten in große Höhen (58 m) mit 360° Panorama-Blick

Einnahmen werden an die ASB Rettungshundestaffel Esslingen gespendet

Bairbrush-Bärle to-go

#stucki-ms

Stuck-Bären zum Mitnehmen mit instagram-Gewinnspiel.

Der Teilnehmer mit den meisten Likes erhält von der Fa. MS SCHMID die große Ü-Bär-Box mit zahlreichen bärigen Überraschungen

11 – 17 Uhr auf dem Truck-Hof der Fa. Jesinger.

Wir freuen uns auf Sie!