internetstores ist das führende E-Commerce Unternehmen in den Bereichen Bike und Outdoor. Leidenschaftliche Profi- und Hobbyradsportler finden hier ebenso wie alle Outdoor-Liebhaber die passenden Produkte. Dabei adressiert internetstores drei Kundengruppen: Die Zielgruppen Bike-Enthusiasten, Bike Family & Fun sowie Outdoor-Liebhaber werden in jedem Markt mit spezialisierten Shopauftritten angesprochen.

Fahrrad-Enthusiasten werden mit den Marken Probikeshop und Brügelmann angesprochen, Bikester und fahrrad.de richten sich an das Bike Fun & Family-Segment und der Outdoor-Markt wird mit addnature und CAMPZ adressiert.

Mit über 200.000 verkauften Fahrrädern im Jahr überzeugt internetstores mit der größten und kompetentesten Auswahl an Fahrrad-Produkten. Gemeinsam mit der Outdoor-Welt sind über 75.000 Artikel von 750 Marken sofort verfügbar und werden noch am gleichen Tag der Bestellung versendet. Dabei steht der Service an erster Stelle, die Beratung leisten leidenschaftliche Produktexperten mit Bike- und Outdoorerfahrung, damit jeder Kunde perfekt auf sein Abenteuer vorbereitet wird.

Auch für Leasing-Freunde bietet internetstores den perfekten Service: Den Dienstwagen mit privater Nutzung kennt man schon lange als attraktives Modell für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Das Bikeleasing als Dienstfahrrad überträgt dieses Prinzip aufs Fahrrad mit großen Vorteilen für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Grundlage dafür ist die 2012 eingeführte Übertragung der sogenannten 1 %-Regel vom Dienstwagen auf Fahrräder und E-Bikes. fahrrad.de Bikeleasing bringt Angestellte mit großen Ersparnissen sofort aufs Traum-Fahrrad und wickelt die Raten bequem über die monatliche Gehaltsabrechnung ab. Als erster und im Moment einziger Anbieter bietet fahrrad.de Bikeleasing den kompletten Service von der Radauswahl über die Beratung und Finanzierung bis hin zum Service komplett aus einer Hand.

„Bikeleasing von fahrrad.de ist eine klassische Win-win-Situation. Für den Arbeitgeber ist es eine tolle Möglichkeit die Mitarbeitermotivation zu stärken und sich als attraktiver Arbeitgeber zu positionieren. Neben den vielen umweltschonenden Vorteilen des Bikeleasings verstärkt sich auch der Trend zur städtischen Mobilität auf dem Fahrrad. Arbeitnehmer können aktiv etwas für die eigene Gesundheit tun, dabei ihr Wunschrad fahren und gleichzeitig deutlich im Vergleich zu einer eigenen Investition sparen.“ So Markus Winter, CEO von internetstores.

Der Erfolg gibt uns recht: Wir sind stolz auf ein beständig starkes Wachstum bei Umsatz und Profitabilität. Offizielle Anerkennungen bestätigen unseren Dienst am Kunden: Neben Auszeichnungen für hervorragende Online-Shops zählen dazu der „Landespreis für junge Unternehmen“, der „Deutsche Gründerpreis“ und die Top-Kundenbewertung bei TrustedShops.

Nicht nur die Liebe für Bike und Outdoor, auch E-Commerce DNA ist bei internetstores fest verankert. Gemeinsam arbeiten wir an der Umsetzung der geplanten Strategien und Visionen! Unser Teamgeist ist einzigartig und wird tagtäglich in unseren Offices gelebt – europaweit.

Wir sind stolz auf ein internationales Team aus 36 Nationen der Welt, auf unterschiedliche ethnische Zugehörigkeiten, die gemeinsam die Atmosphäre unserer Company gestalten.

Mehr unter www.internetstores.com

Angebot: Internetstores NWF

Die Internetstores GmbH bietet allen interessierten Besuchern die Möglichkeit an unserem Stand sich über die neuesten Fahrradtrends und E-Bikes zu informieren. Mit fahrrad.de BikeLeasing bekommt nun jeder Mitarbeiter die Chance sich ein hochwertiges Rad über seinen Arbeitgeber zu leasen. Wie das funktioniert erfahren Sie an unserem Stand. Als besonderes Highlight stehen an dem Tag auch verschiedene E-Bikes zum Testen zur Verfügung und können Probe gefahren werden.