Wir bringen Farbe in die Region

Seit über 100 Jahren ist die farbtex GmbH & Co KG im Farbengeschäft tätig und mit über 300 Mitarbeitern in 33 Niederlassungen in ganz Süddeutschland vertreten. Außer Farbe gibt es dort auch Tapeten, Bodenbeläge, Wärmedämmung und Werkzeuge.

„Farbe ist unsere Leidenschaft“ meint Robin Randecker, Geschäftsführer der farbtex GmbH & Co KG. Und wer eines der 33 Verkaufscenter von farbtex schon mal besucht hat kann diese Aussage wahrscheinlich bezeugen. Neben fertig gemischten und verpackten Farben, kann man sich dort auch seinen individuellen Lieblingsfarbton selbst mischen lassen.

Der Ursprung der farbtex GmbH & Co KG geht auf das Jahr 1910 zurück als Malermeister Hermann Kaltenbach in Dornstetten einen Malerbetrieb gründete und dort mit der Herstellung von Farben begann. Bis in die 70iger Jahre wurden bei farbtex Farben produziert, heute hat die Firma ihren Fokus mehr auf den Handel gerichtet.

Das Zentrallager in Herrenberg ist der beste Beweis dafür. Dort sind über 12000 Artikel eingelagert. Denn bei farbtex ist der Kunde König. Sobald etwas in der Filiale nicht mehr verfügbar ist kann es im Zentrallager nachbestellt und am nächsten Tag in der Filiale abgeholt werden.

Mit dem Verkaufscenter aus der Röntgenstraße 15, in Esslingen ist der Fachhändler auch auf dem Neckarwiesen-Fest vertreten. Dort bekommen Sie neben leckerem Kaffee und Kuchen, die Möglichkeit Ihre Skikünste unter Beweis zu stellen. Denn an einem Ski-Simulator können Sie Abfahrten erleben wie ein Profi.

Schauen Sie vorbei unser Team freut sich auf Ihren Besuch.