Unsere Aktion zum Neckarwiesenfest:



Das Kinderhaus „Neckarsterne" lädt Kinder und Eltern beim Neckarwiesenfest herzlich ein zum Kinderschminken und zum individuellen Gestalten von Textilien. Bei der Gestaltung der Textilien können die Kinder ihrer Kreativität freien Lauf lassen und eine schöne Erinnerung mit nach Hause nehmen.



Über das element-i Kinderhaus Neckarsterne:

Das element-i Kinderhaus Neckarsterne ist eine im Jahr 2016 eröffnete Kita in Esslingen im Gewerbegebiet Neckarwiesen und arbeitet nach dem bereits mehrfach ausgezeichneten pädagogischen Konzept element-i. Im Zentrum stehen die Begriffe Individuen, Interessen und Interaktion. Kinder bilden sich individuell, anhand von Dingen, die sie unmittelbar angehen, die sie interessieren und begeistern. Der Lernprozess wird durch den Austausch mit den Erzieherinnen und Erziehern und den anderen Kindern angeregt. Die Architektur des Hauses ist direkt auf die dort stattfindende Pädagogik abgestimmt und die Räume auf die Bedürfnisse der Kinder ausgerichtet. Das zweigeschossige Gebäude ist ein Massivbau, die Fassaden alle nach Süden gerichtet. Große Fenster und großzügige hohe Gruppenräume lassen viel Licht hinein. Es gibt drei schöne und begrünte Innenhöfe.



Das Kinderhaus ist eines von insgesamt 40 element-i Kitas und bietet Plätze für Kinder von 0 bis 6 Jahren.



Ganztägige Öffnungszeiten und die Möglichkeit, Betreuungszeiten flexibel zu buchen, geben Eltern den Planungsspielraum, denn sie brauchen, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen. Ein eigener Koch bereitet täglich aus frischen, regionalen und saisonalen Zutaten leckere Mahlzeiten zu. Je nach Betreuungsmodell erhalten die Kinder Frühstück, Mittagessen und einen Nachmittagsimbiss.



Für Unternehmen besteht die Möglichkeit, Belegplätze zu buchen.



Weitere Infos gibt es online unter: https://www.element-i.de/kinderhaeuser/details-des-kinderhauses/kinderhaus/neckarsterne/

azubis = Wir suchen kontinuierlich pädagogische Fachkräfte für unsere Kinderhäuser. Aktuelle Stellenangebote finden Sie auf der Website unseres Trägernetzwerks Konzept-e: https://www.konzept-e.de/startseite/jobs/stellenangebotebeikonzept-e/



Wir bilden aus:

An der FDFP – Freie Duale Fachschule für Pädagogik in Stuttgart und in Karlsruhe bilden wir staatlich anerkannte Erzieherinnen und Erzieher aus. Und: Wir qualifizieren Menschen, die aus anderen Branchen und mit anderen Abschlüssen in die Pädagogik wechseln mit unseren Quereinsteigerprogrammen.

Mehr unter: http://www.freiedualefachschule.de