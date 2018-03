Mit über 5.000 verschiedenen Getränken zählt Getränke-Center Bayha zu den größten Getränke-Anbietern in der Region. Seit 1890 am Markt ist die Firma Bayha zudem auch einer der ältesten Betriebe in Esslingen. Aktuell betreibt das Team um Geschäftsführer Thomas Eger drei Standorte, die Zentrale in der Fritz-Müller-Straße sowie Getränke-Center in Berkheim und Sulzgries.

Wenn es um Getränke geht, bleiben kaum Wünsche offen. Die riesige Getränke-Auswahl umfasst regionale, nationale und internationale Weine und Biere. Ein erlesenes Sekt- und Spirituosensortiment komplettiert das Angebot. Selbstverständlich gibt es auch alkoholfreie Getränke wie Limonaden, Mineralwasser und Fruchtsäfte. Auch hier legt die Firma großen Wert auf regionale Angebote. Sollte einmal ein Getränk nicht verfügbar sein – dass rund 40-köpfige Team macht fast alles möglich.

Neben dem Service rund um Veranstaltungen und Feste beliefert das Getränke-Center Bayha auch Gastronomie-, Privat- und Firmenkunden im Raum Esslingen.

Als Mitbegründer des Neckarwiesen-Festes ist Bayha natürlich auch zum 14. Mal mit diesen Aktivitäten dabei: