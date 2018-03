Der Anlagenbau hat am Standort Esslingen Tradition: Schon seit dem Jahr 1930 wurde in der Fritz-Müller-Straße 105 geschweißt und geschmiedet – bis 2012 unter dem Namen Albert Clauss GmbH & Co. KG. Anfänglich als reine Kesselschmiede agierend, wurde die Produktion nach und nach auf die Herstellung von Öltanks und kleineren Konstruktionen nach den Wünschen und Zeichnungen der Kunden umgestellt. Diese wurden schnell komplizierter; ab 1970 wurden vorwiegend Schalldämpfer für die Bundesbahn und für Flugzeugtriebwerkstests sowie große Rahmen für Flugzeugschlepper hergestellt. Zehn Jahre später konzentrierte sich der Betrieb auf die Produktion von Druckbehältern und den Anlagenbau. Seit der Übernahme durch die Bay Anlagenbau GmbH kamen weitere Kompetenzen dazu. Heute umfasst das Leistungsspektrum neben Anlagenbau, Behälterbau und Schweißkonstruktionen auch Spezialkonstruktionen für Architektur und Kunst.



