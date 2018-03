Wir sind für Sie da

Egal, wo Sie in der Region Neckar-Fils gerade sind: Wir sind nie weit weg und kennen uns auch in Ihrer Gegend bestens aus. Was uns so besonders macht, ist unsere persönliche Nähe zu den Menschen, die uns ihre Gesundheit anvertrauen. Denn wir sind die Gesundheitskasse – auch in Ihrer Nähe.

Das ist uns als AOK Neckar-Fils wichtig!

Neben den Kernleistungen der gesetzlichen Krankenversicherung halten wir viele Zusatzangebote oder Zusatzversicherungen für AOK-Versicherte bereit.

Weitere Informationen zur AOK Neckar-Fils finden Sie auch unter https://bw.aok.de/inhalt/aus-der-region-neckar-fils/.