HofenHorst Bauer kennt den Max-Eyth-See wie seine Westentasche. Er hat nicht nur seine Kindheit an Stuttgarts größtem Binnengewässer verbracht, seit gut 20 Jahren ist er der Besitzer des Bootsverleihs. Eine bei den Seebesuchern sehr beliebte Freizeitaktivität, entsprechend groß mit fast 29 Booten ist die Flotte. „Vor allem die Elektroboote werden nachgefragt“, sagt der 58-Jährige. Denn der Max-Eyth-See ist der einzige See in der Umgebung, auf dem E-Boot-Fahren möglich ist. Kein Wunder, dass Ausflügler eine Anfahrt von 40 oder noch mehr Kilometern in Kauf nehmen, um eines seiner zwölf E-Boote zu mieten.

Doch das ist momentan nicht möglich. Der