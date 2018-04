Plochingen (red) - Peinliche Panne bei der Deutschen Bahn: Der Lokführer eines Intercitys hat in Plochingen seine Zugchefin am Gleis vergessen. Der Zug habe am frühen Donnerstagnachmittag am nächsten Halt in Göppingen eine halbe Stunde auf die leitende Zugbegleiterin warten müssen, bestätigte ein Bahn-Sprecher gestern einen entsprechenden Bericht der Bild-Zeitung. Der Zug war schon in Plochingen eine halbe Stunde verspätet losgefahren – angeblich gab es eine „technische Störung“. Die Frau soll dem Zeitungsbericht zufolge mit einer Regionalbahn nach Göppingen gefahren und dort in ihren Zug gestiegen sein. Die Zugbegleiterin entschuldigte sich danach per