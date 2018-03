Sie waren da. Soviel ist sicher. Aber was sahen die beiden Männer am 8. Mai 2010 abends auf den Parkplätzen am Hölzersee bei Magstadt? Traf einer von ihnen den Mörder des 30-jährigen Heiko S.? Der 35-jährige und der 41-jährige Zeuge waren zunächst beide unter Tatverdacht gestanden, der 35-Jährige saß sogar sechs Wochen in Untersuchungshaft. Nachdem aber eine DNA-Spur, die am Tatort in Magstadt sichergestellt worden war, auch an einem weiteren Tatort in Hessen gefunden wurde, konnte der 35-Jährige als Täter ausgeschlossen werden. Wie sich später herausstellte, stammte die Spur von Detlef S.Die Vorsitzende