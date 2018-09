Wenn die U12 vom Hallschlag über Hofen nach Remseck fährt, will die SSB die U14 nur noch bis zur Haltestelle Hofen fahren lassen. Dagegen sträuben sich Mühlhausener, Münsterer und Cannstatter. Denn zwischen den Stadtbezirken gibt es enge Verflechtungen und Verbindungen. Auch die Schutzgemeinschaft Mühlhausen hat protestiert. Indes gibt es Vorschläge für ein Kehrgleis in Mühlhausen.

Die SSB prüft die Vorschläge. Dafür hatte auch der Technikausschuss gestimmt. Der Bezirksbeirat Mühlhausen hatte zuvor die von den SSB geplante Endhaltestelle der U 14 in Hofen an der Haltestelle Hofen in diesem Jahr