(red) - Uwe Böhm ist am zum Schuldekan für die Dekanatsbezirke Bad Cannstatt und Zuffenhausen im Evangelischen Kirchenkreis Stuttgart gewählt worden. Der 50-Jährige Böhm tritt am 1. März die Nachfolge von Manfred Scholl an, der in den Rihestand geht.

„Ich freue mich auf die Begegnungen an den Schulen, mit der Schulverwaltung, den Kirchengemeinden und Kindergärten“, sagt Böhm, der verheiratet ist und drei Kinder im Alter 15, 17 und 19 Jahren hat. Er sieht es als seine Aufgabe an, „Brücken zu bauen zwischen Kirche und Staat, Kirchengemeinde und Schule sowie zwischen evangelischem Kindergarten und Elternhaus.“

