Bereits seit 1. Juli haben Einrichtungsleiterin Leslie Lange und die insgesamt neun pädagogischen Teil- und Vollzeitkräfte an der neuen Kindertagesstätte im Sportpark Freiberg ihre Arbeit aufgenommen. „15 Kinder sind regelmäßig bei uns, die Zahl steigt noch bis 35 an“, so Lange. Die Kinder sind im Alter von 0 Jahren bis zum Schuleintritt. Auf zwei Geschossen verteilen sich auf knapp 700 Quadratmetern insgesamt 17 Räume. Zu den großzügigen, lichtdurchfluteten Kindergartenzimmern - beliebtester Ort ist der Raum mit Galerie, in dem der Höhenunterschied per Rutsche überwunden werden kann - befindet sich im Untergeschoss genügend Platz zum Toben und Spielen